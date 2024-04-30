İsmail Kartal'ın forvette kafası karışık

Beşiktaş derbisinde kaptan Edin Dzeko'yu ilk 11'de oynatmayan, görev verdiği Michy Batshuayi'den memnun kalan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Tümosan Konyaspor karşısında şans tanıyacağı forvet konusunda kararsız kaldı.
BATSHUAYI İLE DEVAM
Kartal'ın, moral bozukluğu yaşayan Edin Dzeko'yu yine kulübeye çekebileceği, Batshuayi ile yola devam edebileceği ifade edildi.
Serdar Dursun'u her zaman hamle oyuncusu gibi gören sarı-lacivertli teknik adamın, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında ofansif bir futbolu tercih edeceği vurgulandı.
BATSHUAYI İLE DEVAM
Kartal'ın, moral bozukluğu yaşayan Edin Dzeko'yu yine kulübeye çekebileceği, Batshuayi ile yola devam edebileceği ifade edildi.
Serdar Dursun'u her zaman hamle oyuncusu gibi gören sarı-lacivertli teknik adamın, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında ofansif bir futbolu tercih edeceği vurgulandı.