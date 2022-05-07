İsmail Kartal'ın Beşiktaş planı hazır!

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde son 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak müthiş bir çıkış yakalayan Fenerbahçe , Beşiktaş 'ı da gözüne kestirdi.



Deneyimli çalıştırıcının derbi planları büyük ölçüde netleşti. Formda isimler Zajc ve Mert Hakan yarınki mücadelede kilit rol oynayacak. İkili, yapacakları presle orta saha hakimiyetini sarı-lacivertli takıma getirecek. İsmail Kartal, rakibin önemli silahları Ghezzal ve Batshuayi'ye özel önlem alacak.



İRFAN CAN SERBEST OYNAYACAK



Fenerbahçe'de hücumda kilidi açacak isimler ise İrfan Can Kahveci ve Rossi olacak. Oyuna hükmetmek isteyen İsmail Kartal, İrfan Can'ı hücumda serbest bırakacak. Böylece yıldız futbolcunun uzaktan şutlar ve araya atacağı ince paslarla daha etkin olmasını sağlayacak. Tecrübeli çalıştırıcı, ayrıca Rossi'nin sprint hızını Beşiktaş'a karşı kullanmanın hesaplarını yapıyor. Uruguaylı futbolcu, savunma arkasına hızlı koşularıyla forvetlere yardım edip defansı yıpratacak.





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