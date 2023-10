İsmail Kartal: 'Herkes hazır bekleyecek!'

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe her sezon kadrosunu büyük oranda yenilerken belki de ilk defa bu kadar zenginliği mutluluğa çevirdiği bir durumu yaşıyor.İsmail Kartal idaresindeki sarı lacivertliler şu anda iki kulvarda mücadele verirken hem maçlarını kazanıyor hem de oyuncularını. Çünkü Kartal, eldeki isimlerin hepsini sıcak tutmak ve kimseyi küstürmeden yüksek verim almak için tüm oyuncularına şans vermeye çalışıyor. Şu ana kadar 14 resmî maçta süre alan oyuncu sayısı 27. Ki bunlardan çift hane gören oyuncu sayısı ise sadece 7.Ligi ve Avrupa'yı bir arada götüren İsmail Kartal, yarınki Spartak Trnava maçında da rotasyona gidecek. Lige on bir başlayan bazı isimlerin dinlendirilmesi söz konusu. Mesela hücum bölgesinde Batshuayi'nin on birde şans bulması bekleniyor. Ve işin ilginç ve Kanarya adına güzel tarafı ise şans bulan isimlerin bunu verimli kullanıp takım içindeki forma rekabetini artırması. Bu durumda İsmail Kartal tatlı bir seçim zorluğu yaşıyor. Tecrübeli teknik adam bu rekabeti sakatlık ve ceza olmadığı sürece olumlu anlamda kullanmaya devam etmek istiyor.Fenerbahçe'nin bu sezon hücumdaki daha etkin görünen ismi İrfan Can Kahveci kulüp televizyonuna konuştu: Her şey güzel gidiyor. Güzel bir hava yakaladık. Kaliteli oyuncular var takımımızda. Biz 14'te 14 diye çok bakmıyoruz her maç kazanmaya odaklanıyoruz. İçeride hep daha fazlasını istiyoruz. Herkes iştahlı. Kimse bencil davranmayınca güzel goller ve asistler oluyor. Daha Cengiz de katılacak aramıza. Hocamız çok güzel bir insan. Herkese güzel yaklaşıyor. Böyle yaklaşınca, takım içindeki karakterler de güzel olunca her şey güzel gidiyor. Bu sene takım olarak çok istiyoruz gerçekten.