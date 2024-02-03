İsmail Kartal, golcülerine seslendi: ''Sahneye çıkın!''

Antalya'ya konuk olacak Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet serisine yeni bir halka eklemek. Sarı lacivertliler bu sezon 11 deplasmanda sadece bir defa puan kaybederken yenilgi yüzü görmedi.
Antalya'ya karşı da hem genelde hem deplasmanda bariz üstünlüğü olan Fenerbahçe, tedavisi süren Fred ile Afrika Kupası'ndaki Osayi dışında eksiksiz çıkacağı bu mücadeleden üç puanla ayrılacağına emin. Ancak Sergen Yalçın'la çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik alan kırmızı beyazlılar da kolay lokma değil.
YERLİLER SIRTLIYOR
Fenerbahçe'nin ise gol ayakları son maçlarda suskun. Krallık yarışında zirvede yer alan Edin Dzeko, Konya'ya karşı hat-trick yaptıktan sonra dört maçtır gol atamıyor.
Takımın en skorer ikinci ismi Szymanski'den de son üç haftada çıt çıkmadı. Polonyalı, Gaziantep'teki asistinden sonra kayıplara karıştı. Son sekiz maçta tek asist yapan Tadic ise, Samsun'dan bu yana sessiz.
''SAHNEYE ÇIKMA ZAMANI''
Teknik direktör İsmail Kartal, bu oyuncularla bir toplantı yaparken ''Artık sahneye çıkma zamanı geldi. Sizden goller bekliyorum. Kolay maçımız yok'' diye konuştu.
Antalya'ya karşı da hem genelde hem deplasmanda bariz üstünlüğü olan Fenerbahçe, tedavisi süren Fred ile Afrika Kupası'ndaki Osayi dışında eksiksiz çıkacağı bu mücadeleden üç puanla ayrılacağına emin. Ancak Sergen Yalçın'la çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik alan kırmızı beyazlılar da kolay lokma değil.
YERLİLER SIRTLIYOR
Fenerbahçe'nin ise gol ayakları son maçlarda suskun. Krallık yarışında zirvede yer alan Edin Dzeko, Konya'ya karşı hat-trick yaptıktan sonra dört maçtır gol atamıyor.
Takımın en skorer ikinci ismi Szymanski'den de son üç haftada çıt çıkmadı. Polonyalı, Gaziantep'teki asistinden sonra kayıplara karıştı. Son sekiz maçta tek asist yapan Tadic ise, Samsun'dan bu yana sessiz.
''SAHNEYE ÇIKMA ZAMANI''
Teknik direktör İsmail Kartal, bu oyuncularla bir toplantı yaparken ''Artık sahneye çıkma zamanı geldi. Sizden goller bekliyorum. Kolay maçımız yok'' diye konuştu.