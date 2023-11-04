Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor'a 3-2 yenildikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Tecrübeli teknik adam, "Maça iyi başladık, hemen oyunun başında baskılı oynadık. İlk yarı bir kere kalemize geldiler ve o top gol oldu. İlk yarı rakip ceza alnında 22 kez topla buluştuk. İkinci yarı beklemediğimiz şekilde üst üste 2 gol yedik ve bu bizi şok etti. Oyuna ağırlığımızı koyarak iki gol atabildik penaltıdan. Başka pozisyonlar da vardı ama olmadı. Rakip takım zaman zaman oyunu yavaşlattı. Geriden uzun toplarla pozisyon aradılar. Bunları biliyorduk, çalıştık. Beklemediğimiz anlarda şok goller yedik. 10 kişi maçı bırakmadık. Yolumuza devam edeceğiz. Bu maçtan bir ders çıkartıp önümüze bakacağız." sözleriyle mücadeleyi değerlendirdi.
ADANA DEMİRSPOR MAÇI, İSMAİL YÜKSEK
İsmail Yüksek'in gördüğü kart nedeniyle Adana Demirspor karşısında oynamayacağının hatırlatılması üzerine İsmail Kartal "Sonraki maçlar için Adana Demirspor maçı için erken. Elimizdeki oyunculara bakacağız ve hazırlanacağız. Ondan önde Ludogorets maçı var. Sonrasında Adana Demirspor maçına da hep birlikte hazırlanacağız." dedi.
DJIKU, BECAO VE FRED AÇIKLAMASI
Sakat futbolcularla ilgili konuşan İsmail Kartal "Hiçbir zaman sakatlığa sığınmadık. Fred ve Djiku, Adana Demirspor maçına yetişebilir. Yetişemezse de milli arada Becao hariç hepsi döner. Pendikspor maçında zemin iyiydi. Sakatlıkları sürekli böyle şeylere bağlayamazsınız. Olacağı vardı ve oldu." ifadelerini kullandı.
SAMET AKAYDIN SORUSUNA YANIT
Samet Akaydın'ın gollerde hata yaptığının ve tepki gördüğünün hatırlatılması üzerine İsmail Kartal "Mağlubiyeti bireysel olarak bir şeye bağlamıyorum. Suçlu varsa başta benim." şeklinde konuştu.
"ÜZERİMDE BASKI HİSSETMİYORUM"
Basın toplantısında konuşan İsmail Kartal "Uzun bir maraton var. Oyunumuzun gücü ve kalitesi ligi domine edecek durumda. Ben bundan şüphe duymuyorum ve oyuncularıma da güveniyorum. Ben üzerimde baskı hissetmiyordum. Biz maç maç düşünüyoruz. Beklemediğimiz anlarda beklemediğimiz goller yedik bugün." dedi.
"BAŞKA BİR EVREYE GEÇEEKTİK!"
Trabzonspor maçında iyi oynadıkları vurgulayan İsmail Kartal "Bu maçı kazansak bambaşka evreye geçecektik. Rakibimiz sadece uzun top yaptı, biz iyi bir maç oynadık. İstatistikleri açıklarsam, şaşırırsınız. Bu maç bir yol kazası." açıklamasını yaptı.
Tecrübeli teknik adam, "Maça iyi başladık, hemen oyunun başında baskılı oynadık. İlk yarı bir kere kalemize geldiler ve o top gol oldu. İlk yarı rakip ceza alnında 22 kez topla buluştuk. İkinci yarı beklemediğimiz şekilde üst üste 2 gol yedik ve bu bizi şok etti. Oyuna ağırlığımızı koyarak iki gol atabildik penaltıdan. Başka pozisyonlar da vardı ama olmadı. Rakip takım zaman zaman oyunu yavaşlattı. Geriden uzun toplarla pozisyon aradılar. Bunları biliyorduk, çalıştık. Beklemediğimiz anlarda şok goller yedik. 10 kişi maçı bırakmadık. Yolumuza devam edeceğiz. Bu maçtan bir ders çıkartıp önümüze bakacağız." sözleriyle mücadeleyi değerlendirdi.
ADANA DEMİRSPOR MAÇI, İSMAİL YÜKSEK
İsmail Yüksek'in gördüğü kart nedeniyle Adana Demirspor karşısında oynamayacağının hatırlatılması üzerine İsmail Kartal "Sonraki maçlar için Adana Demirspor maçı için erken. Elimizdeki oyunculara bakacağız ve hazırlanacağız. Ondan önde Ludogorets maçı var. Sonrasında Adana Demirspor maçına da hep birlikte hazırlanacağız." dedi.
DJIKU, BECAO VE FRED AÇIKLAMASI
Sakat futbolcularla ilgili konuşan İsmail Kartal "Hiçbir zaman sakatlığa sığınmadık. Fred ve Djiku, Adana Demirspor maçına yetişebilir. Yetişemezse de milli arada Becao hariç hepsi döner. Pendikspor maçında zemin iyiydi. Sakatlıkları sürekli böyle şeylere bağlayamazsınız. Olacağı vardı ve oldu." ifadelerini kullandı.
SAMET AKAYDIN SORUSUNA YANIT
Samet Akaydın'ın gollerde hata yaptığının ve tepki gördüğünün hatırlatılması üzerine İsmail Kartal "Mağlubiyeti bireysel olarak bir şeye bağlamıyorum. Suçlu varsa başta benim." şeklinde konuştu.
"ÜZERİMDE BASKI HİSSETMİYORUM"
Basın toplantısında konuşan İsmail Kartal "Uzun bir maraton var. Oyunumuzun gücü ve kalitesi ligi domine edecek durumda. Ben bundan şüphe duymuyorum ve oyuncularıma da güveniyorum. Ben üzerimde baskı hissetmiyordum. Biz maç maç düşünüyoruz. Beklemediğimiz anlarda beklemediğimiz goller yedik bugün." dedi.
"BAŞKA BİR EVREYE GEÇEEKTİK!"
Trabzonspor maçında iyi oynadıkları vurgulayan İsmail Kartal "Bu maçı kazansak bambaşka evreye geçecektik. Rakibimiz sadece uzun top yaptı, biz iyi bir maç oynadık. İstatistikleri açıklarsam, şaşırırsınız. Bu maç bir yol kazası." açıklamasını yaptı.