Son olarak Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapan İsmail Kartal, 1 yıllık aranın ardından kulübeye dönüyor. Fenerbahçe'de başarılı bir dönem geçirdikten sonra görevinden ayrılan Kartal, an itibarıyla Sivasspor'un hedefi olmuş durumda.



Avrupa Ligi'nde süreklilik elde etmek isteyen Sivasspor yönetimi, İsmail Kartal ile uzun soluklu bir projeye başlamak istiyor. Rıza Çalımbay'dan sonraki dönem için en doğru adayın İsmail Kartal olarak belirlendiği süreç, yazın netlik kazanacak.



İSMAİL KARTAL DA OLUMLU DÜŞÜNÜYOR



Projesi olan bir takım ile anlaşmak isteyen İsmail Kartal, Sivasspor'u çalıştırmaya olumlu yaklaşıyor. Geçtiğimiz dönemde Samsunspor'dan teklif alan deneyimli hoca, 1. ligde takım çalıştırmak istemediği için teklifi reddetmişti.



İsmail Kartal'ın yazın Yiğidolar ile resmen anlaşması bekleniyor.









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