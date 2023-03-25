İsmail Kartal'a Süper Lig'den talip

Rıza Çalımbay'ın ayrılma ihtimalini düşünen Sivasspor, teknik adamlık pozisyonu için İsmail Kartal'ı hedef olarak belirledi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İsmail Kartal'a Süper Lig'den talip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2023 11:54
Son olarak Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapan İsmail Kartal, 1 yıllık aranın ardından kulübeye dönüyor. Fenerbahçe'de başarılı bir dönem geçirdikten sonra görevinden ayrılan Kartal, an itibarıyla Sivasspor'un hedefi olmuş durumda.

Avrupa Ligi'nde süreklilik elde etmek isteyen Sivasspor yönetimi, İsmail Kartal ile uzun soluklu bir projeye başlamak istiyor. Rıza Çalımbay'dan sonraki dönem için en doğru adayın İsmail Kartal olarak belirlendiği süreç, yazın netlik kazanacak.

İSMAİL KARTAL DA OLUMLU DÜŞÜNÜYOR

Projesi olan bir takım ile anlaşmak isteyen İsmail Kartal, Sivasspor'u çalıştırmaya olumlu yaklaşıyor. Geçtiğimiz dönemde Samsunspor'dan teklif alan deneyimli hoca, 1. ligde takım çalıştırmak istemediği için teklifi reddetmişti.

İsmail Kartal'ın yazın Yiğidolar ile resmen anlaşması bekleniyor.

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery