Ismail Jakobs, takımı yalnız bırakmadı!

Samsunspor maçında oynadıktan sonra tekrar sakatlanan ve alt baldır bölgesinde kas problemi yaşayan Ismail Jakobs, AZ Alkmaar deplasmanında takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.
Bir an önce takıma katılmak isteyen ve tedavi süreci yoğun bir şekilde ilerleyen başarılı sol bek, Hollanda'da maçı tribünden takip etti.
25 yaşındaki başarılı futbolcunun sahalara geri dönüşünün en az 2-3 hafta daha zaman alması bekleniyor.
Bir an önce takıma katılmak isteyen ve tedavi süreci yoğun bir şekilde ilerleyen başarılı sol bek, Hollanda'da maçı tribünden takip etti.
25 yaşındaki başarılı futbolcunun sahalara geri dönüşünün en az 2-3 hafta daha zaman alması bekleniyor.