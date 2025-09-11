Islam Slimani, CFR Cluj'da!

CFR Cluj, son olarak kulüpsüz durumda bulunan Islam Slimani'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 11 Eylül 2025 20:01
Haber: Sporx.com dış haberler
Islam Slimani, CFR Cluj'da!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Cezayir temsilcisi CR Belouizdad'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz durumda Islam Slimani'nin yeni durağı belli oldu.

Romanya Ligi ekiplerinden CFR Cluj, 37 yaşındaki Cezayirli golcüyü kadrosuna kattığını duyurdu.

Islam Slimani, bir dönemler Fenerbahçe'nin de formasını giymişti.

Geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak geçiren Slimani, 30 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda ise 5 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.