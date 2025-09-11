Islam Slimani, CFR Cluj'da!

Cezayir temsilcisi CR Belouizdad'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz durumda Islam Slimani'nin yeni durağı belli oldu.



Romanya Ligi ekiplerinden CFR Cluj, 37 yaşındaki Cezayirli golcüyü kadrosuna kattığını duyurdu.



Islam Slimani, bir dönemler Fenerbahçe'nin de formasını giymişti.



Geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak geçiren Slimani, 30 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda ise 5 gol, 1 asistlik katkı yaptı.



