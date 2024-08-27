Isaiah Thomas, Seattle SuperSonics'te iş bulmakta umutlu!

NBA'in eski All-Star guardı Isaiah Thomas, Seattle SuperSonics'in lige dahil edlimesi durumunda burada yönetim veya koçluk seviyesinde işe girmeye yönelik arzusunu dile getirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Isaiah Thomas, Seattle SuperSonics'te iş bulmakta umutlu!
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27 Ağustos 2024 14:48
NBA'in eski All-Star guardı Isaiah Thomas, Seattle SuperSonics'in lige dahil edlimesi durumunda burada yönetim veya koçluk seviyesinde işe girmeye yönelik arzusunu dile getirdi.

Şu anda NBA'de oynamak için yeni bir fırsat bekleyen Thomas, yakın zamanda X'te attığı bir tweet'te gelecekte başka bir rol üstlenmeye de odaklandığını belirtti:

"Sonics geri döndüğünde yönetim/koçluk kadrosunda olmam gerekiyor... Plan bu!"

Önümüzdeki yıllarda NBA'e eklenecek yeni bir genişleme takımına ev sahipliği yapması en yüksek ihtimal olarak görülen şehirlerden biri olan Seattle, güçlü basketbol geçmişi ve hayran kitlesiyle ligin genişleme planları için başlıca adaylardan biri olmayı başarmıştı.

NBA'de SuperSonics ekibi, Oklahoma City Thunder'a taşınmadan önce en son 2008 yılında aktif durumdaydı.

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