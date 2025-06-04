İrfan Can Kahveci: 'Taraftarları artık mutlu etmeliyiz'

Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci taraftarlara mesaj gönderdi.
Milli futbolcu, "Fenerbahçe'ye gönül verenleri çok üzdük. Ancak onlardan çok bizler üzülüyoruz. Hedefimiz bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek" dedi.
"DAHA FAZLA ÜZMEYE HAKKIMIZ YOK"
Tecrübeli oyuncu şunları söyledi: "Taraftarı daha fazla üzmeye hakkımız yok. Onlar mutlu olmayı hak ediyor. Umarım yapılacak takviyelerle iyi bir takım kurulur. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmak en büyük hedefimiz. Sonra hedef lig şampiyonluğu."
Milli futbolcu, "Fenerbahçe'ye gönül verenleri çok üzdük. Ancak onlardan çok bizler üzülüyoruz. Hedefimiz bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek" dedi.
"DAHA FAZLA ÜZMEYE HAKKIMIZ YOK"
Tecrübeli oyuncu şunları söyledi: "Taraftarı daha fazla üzmeye hakkımız yok. Onlar mutlu olmayı hak ediyor. Umarım yapılacak takviyelerle iyi bir takım kurulur. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmak en büyük hedefimiz. Sonra hedef lig şampiyonluğu."
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