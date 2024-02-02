İrfan Can Kahveci için transfer açıklaması!

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci için menajerinden transfer açıklaması geldi. Milli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, CSKA Moskova'nın İrfan Can'la ilgilendiği iddialarını doğruladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Kahveci için transfer açıklaması!
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02 Şubat 2024 17:26
Fenerbahçe'de bu sezonki performansıyla dikkat çeken İrfan Can Kahveci için transfer açıklaması geldi.

MENAJERİ İLGİYİ DOĞRULADI

İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, Rus basınına transferle ilgili konuştu. Altıparmak, 28 yaşındaki futbolcu için çıkan CSKA Moskova iddialarını doğruladı ve, "CSKA'nın onunla ilgilendiği doğru. İrfan Can Kahveci'yi tanıyorlar ve performansını takip ediyorlar" şeklinde konuştu.

Rusya'da transfer dönemi 22 Şubat tarihinde sona eriyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 32 maçta süre bulan İrfan Can Kahveci, 12 gol attı ve 9 asist yaptı.

İrfan Can Kahveci'nin, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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