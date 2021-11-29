İrfan Can Kahveci'den tepki!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, oyundan alınırken tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli futbolcu, mücadelenin 78. dakikasında yerini Rossi'ye bırakırken sinirli bir şekilde kenara geldi.
İrfan Can kahveci'yi Fenerbahçe'de Mesut Özil sakinleştirdi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, oyundan alınırken tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli futbolcu, mücadelenin 78. dakikasında yerini Rossi'ye bırakırken sinirli bir şekilde kenara geldi.
İrfan Can kahveci'yi Fenerbahçe'de Mesut Özil sakinleştirdi.