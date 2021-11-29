İrfan Can Kahveci'den tepki!

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçta oyundan çıkan İrfan Can Kahveci tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Kahveci'den tepki!
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29 Kasım 2021 21:40
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, oyundan alınırken tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli futbolcu, mücadelenin 78. dakikasında yerini Rossi'ye bırakırken sinirli bir şekilde kenara geldi.

İrfan Can kahveci'yi Fenerbahçe'de Mesut Özil sakinleştirdi.


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