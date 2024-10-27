İrfan Can Kahveci: "Çok mutluyum"

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, Bodrum FK maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İrfan Can Kahveci: 'Çok mutluyum'
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27 Ekim 2024 21:47
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Bodrum FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İrfan Can Kahveci, "Oğlumla el ele çıktım bugün, Cumhuriyetimizin 101. yılı. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

İrfan Can'ın oğlu Can, babasının konuşmalarını tekrar ettiği için röportaj devam edemedi.

İrfan Can Kahveci: "Mutluyum, oğlumla el ele çıktım."

Can Kahveci: "En büyük Fenerbahçe."




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