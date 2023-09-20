İrfan Can Kahveci, bu sene bambaşka!

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri eleştirilen, sık sık sakatlanarak takımını yalnız bırakan İrfan Can Kahveci için bu sezon çok farklı başladı. Milli oyuncunun hem performansı hem de istatistikleri uçuşa geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İrfan Can Kahveci, bu sene bambaşka!
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20 Eylül 2023 10:13
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi 2020-21 sezonunun devre arasında ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kapmıştı. Bu transfer çalımı büyük ses getirse de Milli oyuncu performansıyla beklentilerin çok altında kaldı. Futbolundan çok sakatlıklarıyla gündeme geldi. İrfan için Jorge Jesus'lu geçtiğimiz sezon iyi başlamıştı. Ancak bu formunu devam ettiremedi ve 42 resmi maçta 7 gol, 5 asistte kaldı.

Yıldızlara uyum sağladı

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise İsmail Kartal ve yıldızlarla dolu kadroda bambaşka bir görüntü sergiledi. İsmail Kartal da öğrencisini, çok da sevmediği sağ açıkta görevlendirdi. Ancak bu kez Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Fred gibi yıldızların kadroda olması, İrfan Can Kahveci'nin performansının adeta tavana vurmasını sağladı.

İlk kafa golü

Milli oyuncu, yeni takım arkadaşlarına çabuk uyum sağladı. 28 yaşındaki futbolcu, henüz 10 maçta 5 gol, 4 asiste ulaştı! İrfan Can Kahveci, son Antalyaspor maçında Dzeko'nun ortasında kariyerinde bir ilki yaşayarak kafayla topu ağlara gönderdi.

Şanssızlık yaşamadı

İrfan, 2021-22 sezonunun başında uyluk sakatlığı nedeniyle 2 ay forma giyememişti. Yıldız futbolcu, geçen sezon ise kasındaki gerilme nedeniyle ilk haftalarda 5 maç kaçırmıştı. Milli oyuncunun şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadan, formunu her geçen hafta yükseltmesi İsmail Kartal'ı en çok memnun eden konulardan biri oldu. 

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