İrfan Can Eğribayat hazır kıta!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın partneri genç kaleci İrfan Can Eğribayat, bulduğu süreleri iyi değerlendiriyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Eğribayat hazır kıta!
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26 Mart 2023 11:13
Fenerbahçe'de sezon başından bu yana kalenin yükünü üstlenen kaptan Altay Bayındır'ın partneri İrfan Can Eğribayat, bu sezon az da olsa bulduğu forma şansını iyi değerlendiriyor.

Türkiye Kupası'nda Sarı-Lacivertli forma ile 2 karşılaşmada 90'ar dakika yer alan, son olarak Zenit ile geliri depremzedelere bağışlanacak olan maçta 90 dakika forma giyen 24 yaşındaki kaleci performansıyla iyi bir alternatif olduğunu gösterdi.

ALTYAPI İÇİN MESAİ ARTIYOR

Altyapı için mesai artıyor Fenerbahçe Futbol Akademisi'nin son meyveleri Zenit maçı ile birlikte vitrine çıkma şansı yakalamıştı.

Sarı Lacivertli ekipte Arda Güler ile başlayan gençleşme operasyonunda son ürünlerin sergilediği futbol, gelecek adına tüm camiayı umutlandırdı.

Bu akademiye yeni yeteneklerin katılmasını sağlamak amacı ile düzenlenen "Her ay bir turnuva" projesine ilginin de artmasını sağladı. Kanarya bu organizasyonlara devam edecek. 

 
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