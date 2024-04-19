İrfan Can, Avrupa'da altıncı golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Avrupa'da 6. golünü kaydetti.
Bu sezon oldukça etkili bir performans ortaya koyan ve en golcü sezonunu yaşayan 28 yaşındaki oyuncu, ligde de şu ana dek 10 gol bulmuştu.
İlk maçta da Olympiakos filelerini sarsan İrfan, bu sezon toplamda 16. golüne ulaştı.
Bu sezon oldukça etkili bir performans ortaya koyan ve en golcü sezonunu yaşayan 28 yaşındaki oyuncu, ligde de şu ana dek 10 gol bulmuştu.
İlk maçta da Olympiakos filelerini sarsan İrfan, bu sezon toplamda 16. golüne ulaştı.
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