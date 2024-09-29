Ipswich seriye bağladı; Aston Villa'ya da çelme

Ipswich Town, Aston Villa ile de 2-2 berabere kaldı ve ligdeki son 4 maçından da 1'er puan çıkarmış oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ipswich seriye bağladı; Aston Villa'ya da çelme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Eylül 2024 18:01
Son güncelleme 29 Eylül 2024 18:02
İngiltere Premier Lig'İn 6. haftasında Ipswich Town ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Portman Road'da oynanan mücadele 2-2 berabere noktalandı.

Ev sahibi Ipswich, 8. dakikada Liam Delap'ın golüyle öne geçti. Aston Villa, 15. dakikada Morgan Rogers ile eşitliği sağladı. Ollie Watkins, 32. dakikada Aston Villa'yı öne geçirdi.

Liam Delap, 72. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru belirledi.

Bu sonucun ardından Aston Villa puanını 13 yaptı. Son 4 maçından 4 beraberlikle ayrılan Ipswich ise 4 puana yükseldi.

Aston Villa, gelecek hafta Manchester United'ı ağırlayacak. Ipswich ise West Ham'a konuk olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery