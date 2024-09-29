Ipswich seriye bağladı; Aston Villa'ya da çelme

İngiltere Premier Lig'İn 6. haftasında Ipswich Town ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Portman Road'da oynanan mücadele 2-2 berabere noktalandı.



Ev sahibi Ipswich, 8. dakikada Liam Delap'ın golüyle öne geçti. Aston Villa, 15. dakikada Morgan Rogers ile eşitliği sağladı. Ollie Watkins, 32. dakikada Aston Villa'yı öne geçirdi.



Liam Delap, 72. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru belirledi.



Bu sonucun ardından Aston Villa puanını 13 yaptı. Son 4 maçından 4 beraberlikle ayrılan Ipswich ise 4 puana yükseldi.



Aston Villa, gelecek hafta Manchester United'ı ağırlayacak. Ipswich ise West Ham'a konuk olacak.



