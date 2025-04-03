Inzaghi, Immobile için ısrarcı!

Marko Arnautovic, Joaquin Correa ve Mehdi Taremi ile yolları ayıracak olan Inter, Ciro Immobile'yi gözüne kestirdi. İtalyanlar, Teknik Direktör Inzaghi'nin Ciro'yu çok istediğini duyurdu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Inzaghi, Immobile için ısrarcı!
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03 Nisan 2025 12:58
Sezon başı büyük umutlarla gelen ancak Beşiktaş'ta beklenen performansın altında kalan Ciro Immobile, Inter'i peşine taktı.

Yeni sezonda Marko Arnautovic, Joaquin Correa ve Mehdi Taremi'nin ayrılacak olması nedeniyle İtalyan devi, Ciro Immobile'yi rotasyona katmaya karar verdi.

Calciomercato'da çıkan ilk haberin ardından pek çok kaynak, Inter'in bu konuda ısrarcı olduğunu doğruladı.

"INZAGHI'NİN AKLINDA CIRO'YU GETİRMEK VAR"

Son olarak muhabir Ivano Cotticelli, şöyle bir bilgi paylaştı: "3 ayrılık olacak ve Inter şaşırtıcı şekilde bir dönemin yıldız forveti olan 'eskimiş' bir ismi almak istiyor. Bu bir genç yetenek değil. Inzaghi'nin aklında Ciro'yu geri getirmek var. Kulübede ya da ilk 11'de olup olmayacağı bilinmez ancak devamlılık sorunu yok. Her şeye rağmen 15 gol attı."



 
 

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