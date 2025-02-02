Inter, Zalewski'yi açıkladı!

Inter, Roma'dan Nicola Zalewski'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Inter, Zalewski'yi açıkladı!
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02 Şubat 2025 01:50
Inter, Roma'dan Nicola Zalewski transferini resmiyete döktü.

Inter, Polonyalı orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Inter ile Roma arasında yapılan kiralık anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alıyor. İtalyan basını, Zalewski için bu satın alma opsiyonunun 6 milyon euro olduğunu duyurdu.

Roma'da bu sezon 17 maçta süre bulan 23 yaşındaki Zalewski, 2 asist yaptı.



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