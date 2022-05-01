İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında Inter, deplasmanda Udinese'yi 2-1 yendi.Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Inter, orta sıralardaki Udinese'ye konuk oldu. Udine kentindeki Dacia Arena'daki mücadelede konuk ekip, 12. dakikada Ivan Perisic'in golüyle 1-0 öne geçti. Inter, 39. dakikada Lautaro Martinez ile farkı 2'ye çıkardı.İlk yarı, Inter'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Ev sahibi Udinese 72. dakikada Ignacio Pussetto ile farkı 1'e indirdi. Mücadelede başka gol olmayınca Inter, Udinese'yi 2-1 yenerek, puanını 75'e yükseltti.Bu sonuçla, Inter şampiyonluk yolundaki rakibi 77 puanlı lider Milan ile arasındaki 2 puanlık farkı korudu. Inter'in ezeli rakibi Milan da bugün konuk ettiği Fiorentina'yı 1-0 yenerek liderliğini sürdürmüştü.43 puanla 12. sırada yer alan Udinese ise haftayı puansız kapattı ve ligde 12. mağlubiyetini aldı.Bu arada, Inter kadrosundakiyalnız bıraktı.-Inter'in fikstürüEmpoliCagliariSampdoria-Milan'ın fikstürüVeronaAtalantaSassuolo