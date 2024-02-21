Inter, Madrid'e avantajlı gidiyor!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Inter, sahasında Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Inter, Madrid'e avantajlı gidiyor!
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21 Şubat 2024 00:54
Son güncelleme 21 Şubat 2024 00:56
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Inter, sahasında Atletico Madrid ile karşılaştı.

San Siro'da oynanan maçı Inter 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 79. dakikada Arnautovic'ten geldi.

Inter'de milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

HAKAN'A BÜYÜK DESTEK

Inter tribünleri, maç içinde performansını beğendiği Hakan Çalhanoğlu'na destek tezahüratlarında bulundu.

Atletico Madrid, karşılaşmayı isabetli şut atamadan tamamladı. Bu sonuçla birlikte Inter, Atletico Madrid deplasmanına avantajlı gidecek.

Müsabakanın rövanşı 13 Mart'ta Madrid'de Estadio Civitas Metropolitano'da oynanacak.

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