İtalya Ligi'nde 6. hafta maçında Inter ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Sassuolo, Inter deplasmanında geriye düşmesiner rağmen maçı 2-1 kazandı.
Inter'in golünü 45. dakikada Denzel Dumfries kaydetti.
Konuk ekip Sassuolo'nun golleri 54. dakikada Nedim Bajrami ve 63. dakikada Domenico Berardi'den geldi.
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 85 dakika sahada kaldı.
Bu mağlubiyetin ardından lider Inter 15 puanda kaldı. Sassuolo puanını 9'a yükseltti.
İtalya Ligi'nde bir sonraki hafta fikstüründe Inter, Salernitana'ya konuk olacak. Sassuolo, Monza'yı ağırlayacak.
Inter'in golünü 45. dakikada Denzel Dumfries kaydetti.
Konuk ekip Sassuolo'nun golleri 54. dakikada Nedim Bajrami ve 63. dakikada Domenico Berardi'den geldi.
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 85 dakika sahada kaldı.
Bu mağlubiyetin ardından lider Inter 15 puanda kaldı. Sassuolo puanını 9'a yükseltti.
İtalya Ligi'nde bir sonraki hafta fikstüründe Inter, Salernitana'ya konuk olacak. Sassuolo, Monza'yı ağırlayacak.