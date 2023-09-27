Inter'i şaşkına çeviren maç! Kaybettiler!

İtalya Ligi'nde Inter sahasında öne geçtiği maçta Sassuolo'ya kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Inter'i şaşkına çeviren maç! Kaybettiler!
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27 Eylül 2023 23:38
Son güncelleme 27 Eylül 2023 23:58
İtalya Ligi'nde 6. hafta maçında Inter ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Sassuolo, Inter deplasmanında geriye düşmesiner rağmen maçı 2-1 kazandı.

Inter'in golünü 45. dakikada Denzel Dumfries kaydetti.

Konuk ekip Sassuolo'nun golleri 54. dakikada Nedim Bajrami ve 63. dakikada Domenico Berardi'den geldi.

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 85 dakika sahada kaldı.

Bu mağlubiyetin ardından lider Inter 15 puanda kaldı. Sassuolo puanını 9'a yükseltti.

İtalya Ligi'nde bir sonraki hafta fikstüründe Inter, Salernitana'ya konuk olacak. Sassuolo, Monza'yı ağırlayacak.



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