Inter, finale kadar namağlup geldi!

Inter, kupada finale kadar yaptığı 5 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. İtalyan ekibinin en golcü futbolcusu, 6 kez fileleri havalandıran Romelu Lukaku oldu

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Inter, finale kadar namağlup geldi!
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20 Ağustos 2020 12:37
UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın Sevilla ile karşılaşacak Inter, finale kadar namağlup geldi. 

İtalyan teknik adam Antonio Conte yönetimindeki Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde oynama hakkı elde etti.

Milano temsilcisi, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında, finale kadar yaptığı 5 maçın tamamını kazandı. İtalyan ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 13 kez havalandırdı, kalesinde ise 2 gol gördü.

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Borussia Dortmund ve Slavia Prag'ın F Grubu'nda 7 puanla üçüncü sırayı aldı. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden İtalya temsilcisi, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Son 32 turunda Ludogorets'i eleyen Inter, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sonraki maçlarını tek maç eleme sisteminde oynadı. Conte'nin öğrencileri, son 16 turunda Getafe, çeyrek finalde Bayer Leverkusen, yarı finalde de Shakhtar Donetsk'i geçerek finalin yolunu tuttu.

En golcü isim Lukaku

Inter'in bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü ismi Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku oldu. 

Yarı finalde Shakhtar Donetsk karşısında 2 gol atan 27 yaşındaki forvet, Ludogorets, Getafe, Bayer Leverkusen ve Shakhtar Donetsk maçlarında da birer gol atmayı başardı. Lukaku, üst üste 10 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında gol atmayı başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Inter'de Lautaro Martinez ve Christian Eriksen ikişer, Nicolo Barella, Danilo D'Ambrosio ve Cristiano Biraghi birer kez rakip fileleri havalandırdı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçları

Inter'in UEFA Avrupa Ligi'nde finale gelene dek yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:  

 Tur  Maç  Sonuçlar
 Son 32  Inter-Ludogorets   2-0, 2-1
 Son 16  Inter-Getafe   2-0
 Çeyrek Final  Inter-Bayer Leverkusen   2-1 
 Yarı Final  Inter-Shakhtar Donetsk   5-0
Kadrosu

Inter'in Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci:

No Adı O G
1 Samir Handanovic  3
27  Daniele Padelli 
Savunma:

No Adı 
Diego Godin  5
6 Stefan de Vrij 
13  Andrea Ranocchia 
33 Danilo D'Ambrosio  1
34 Cristiano Biraghi 
37 Milan Skriniar 
95 Alessandro Bastoni 
Orta Saha:

No Adı O G
5 Roberto Gagliardini 
Matías Vecino 
11 Victor Moses 
12 Stefano Sensi 
15  Ashley Young 
20 Borja Valero 
23 Nicolo Barella 
24 Christian Eriksen 
32  Lucien Agoume
77  Marcelo Brozovic
87  Antonio Candreva
Forvet:

No Adı  G
Alexis Sanchez
Romelu Lukaku
10  Lautaro Martinez
30  Sebastiano Esposito
Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı) 

 
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