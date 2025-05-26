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Inter'den Nicolo Melli'ye tebrik!

Inter, EuroLeague şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe Beko'dan Nicolo Melli'yi tebrik etti.

calendar 26 Mayıs 2025 20:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Inter'den Nicolo Melli'ye tebrik!
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THY EuroLeague'de zafere ulaşan Fenerbahçe Beko'ya İtalya'dan sürpriz bir mesaj geldi.

İtalyan ekibi Inter, sosyal medya hesabından Fenerbahçeli Nicolo Melli'yi tebrik etti.

Inter'in açıklamasında, "Fenerbahçe ile EuroLeague'i kazanmasının ardından Melli'yi tebrik ederiz. Bu, başarılı kariyerinin üzerine konulan bir çilek oldu." ifadeleri kullanıldı.

Inter'in sosyal medyadan bu paylaşımı büyük yankı uyandırdı.


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