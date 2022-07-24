İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United, İtalya'da Inter forması giyen Denzel Dumfries transferi için düğmeye basacak. Kırmızı-Şeytanlar, öncelikle Aaron Wan-Bissaka'yı elden çıkaracak ve ardından da transfer hamlesi yapacak.



DUMFRIES UNITED'IN LİSTESİNDE



İtalyan basınında yer alan haberlere göre; 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu, United'ın transfer listesinde. Inter bu futbolcu için tekliflere açık. Genellikle sağ bek pozisyonunda oynayan Dumfries için United, 40 milyon euro ödemeye hazır. Dumfries, geçen sezon Inter'de 45 maçta 5 gol 6 asist üretmişti.



BISSAKA İÇİN PALACE BİR OPSİYON



Manchester United'ın yeni menajeri Eric ten Hag da futbolcuyu istiyor. Bu arada Wan-Bissaka için resmi bir transfer teklifi gelmese de Crystal Palace'ın oyuncuya kiralama teklifi yapmayı planladığı iddia ediliyor.





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