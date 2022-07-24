Inter'den Manchester United'a transfer

Premier Lig devi Manchester United, Inter'in Hollandalı sağ beki Denzel Dumfries'i transfer etmek istiyor. United, transfer operasyonuna hazır.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Inter'den Manchester United'a transfer
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24 Temmuz 2022 18:00
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United, İtalya'da Inter forması giyen Denzel Dumfries transferi için düğmeye basacak. Kırmızı-Şeytanlar, öncelikle Aaron Wan-Bissaka'yı elden çıkaracak ve ardından da transfer hamlesi yapacak.

DUMFRIES UNITED'IN LİSTESİNDE

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu, United'ın transfer listesinde. Inter bu futbolcu için tekliflere açık. Genellikle sağ bek pozisyonunda oynayan Dumfries için United, 40 milyon euro ödemeye hazır. Dumfries, geçen sezon Inter'de 45 maçta 5 gol 6 asist üretmişti.

BISSAKA İÇİN PALACE BİR OPSİYON

Manchester United'ın yeni menajeri Eric ten Hag da futbolcuyu istiyor. Bu arada Wan-Bissaka için resmi bir transfer teklifi gelmese de Crystal Palace'ın oyuncuya kiralama teklifi yapmayı planladığı iddia ediliyor.

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