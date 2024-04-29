Inter'de Simone Inzaghi uzatıyor!

Inter CEO'su Giuseppe Marotta, takımı bu sezon şampiyonluğa ulaştıran Simone Inzaghi'nin sözleşmesini uzatacaklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Inter'de Simone Inzaghi uzatıyor!
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29 Nisan 2024 21:22
Inter CEO'su Giuseppe Marotta, takımı bu sezon şampiyonluğa ulaştıran Simone Inzaghi'nin sözleşmesini uzatacaklarını duyurdu.

Marotta yaptığı açıklamada, "Simone Inzaghi'nin sözleşmesini uzatmayı planlıyoruz." dedi.

"GÖRÜŞME YAPACAĞIZ"

Inter CEO'su ayrıca, "Önümüzdeki günlerde görüşme yapacağız. Ondan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

INTER RAKAMLARI

2021 yılının Haziran ayında takımın başına geçen İtalyan teknik adamın mevcut sözleşmesi 2025'te sona erecek.

Inter'in başında toplam 154 maça çıkan Inzaghi, 103 galibiyet, 26 beraberlik ve 25 mağlubiyet aldı.

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