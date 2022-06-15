Inter, Brozovic'in veliahtını buldu!

Inter, Empoli'nin 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'nin transferi konusunda anlaşma sağladı.



Sky Sport Italia'nın haberine göre; Inter ve Empoli arasında Asllani'nin transferi konusunda anlaşma sağlandı. Inter, 4 milyon euro bedelle kiralayacağı Asllani'yi sezon sonunda 10 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacak.



Inter, bu bonservis bedelinin yanısıra sezonu Stade Brestois'te kiralık geçiren 21 yaşındaki Uruguaylı santrforu Martin Satriano'yu da Empoli'ye gönderecek.



Empoli altyapısından yetişen ve bu sezon performansıyla Serie A'ya damgasını vuran 20 yaşındaki önlibero, 34 maçta 4 gol atıp 2 asist yaptı.





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