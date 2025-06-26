Inter, Ange-Yoan Bonny transferinde sona yaklaştı!

Inter, santrafor bölgesi için Parma'nın 21 yaşındaki futbolcusu Fransız Ange-Yoan Bonny ile ilgileniyor. Inter ve Parma'nın oyuncu için perşembe günü bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.
Sky Sport'un haberine göre taraflar arasındaki görüşme olumlu ilerliyor, anlaşma her an tamamlanabilir.
24 MİLYON EURO
Milano ekibi, 21 yaşındaki forvet için 22 milyon euro + bonuslar teklif ederken, Parma 24 milyon euro + bonuslar şeklinde yanıt verdi.
SEZON PERFORMANSI
Fransız forvet geçtiğimiz sezon Parma formasıyla 38 maça çıkarken 6 gol, 4 asistlik bir performans gösterdi.
Sky Sport'un haberine göre taraflar arasındaki görüşme olumlu ilerliyor, anlaşma her an tamamlanabilir.
24 MİLYON EURO
Milano ekibi, 21 yaşındaki forvet için 22 milyon euro + bonuslar teklif ederken, Parma 24 milyon euro + bonuslar şeklinde yanıt verdi.
SEZON PERFORMANSI
Fransız forvet geçtiğimiz sezon Parma formasıyla 38 maça çıkarken 6 gol, 4 asistlik bir performans gösterdi.
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