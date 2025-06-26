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Inter, Ange-Yoan Bonny transferinde sona yaklaştı!

Serie A devi Inter, Parma'nın genç forveti Ange-Yoan Bonny'nin transferinde sona yaklaştı. İtalyan basınına göre anlaşma çok yakın.

calendar 26 Haziran 2025 14:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: parmacalcio1913.com
Inter, Ange-Yoan Bonny transferinde sona yaklaştı!
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Inter, santrafor bölgesi için Parma'nın 21 yaşındaki futbolcusu Fransız Ange-Yoan Bonny ile ilgileniyor. Inter ve Parma'nın oyuncu için perşembe günü bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

Sky Sport'un haberine göre taraflar arasındaki görüşme olumlu ilerliyor, anlaşma her an tamamlanabilir.

24 MİLYON EURO

Milano ekibi, 21 yaşındaki forvet için 22 milyon euro + bonuslar teklif ederken, Parma 24 milyon euro + bonuslar şeklinde yanıt verdi.

SEZON PERFORMANSI

Fransız forvet geçtiğimiz sezon Parma formasıyla 38 maça çıkarken 6 gol, 4 asistlik bir performans gösterdi.


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