Ingram: "İdolüm hep Kevin Durant oldu..."

New Orleans Pelicans yıldızı Brandon Ingram, basketbol idolünün, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant olduğunu açıkladı.



Ingram, takım arkadaşı JJ Reddick ile podcastinde sohbet etti birkaç konuyu tartıştı. Mevcut oyununu kime göre şekillendirdiği sorulduğunda, Ingram şaşırtıcı olmayan bir cevap verdi:



"Benim için her zaman Kevin Durant'ti. Üniversitede hep onu izlemiştim. Ve onu kesinlikle çaylak yılından bu noktaya kadar da seyretmiştim. Top hakimiyeti acayip. Ben lige gelmeden kendisi 2.06 boyunda olarak tanıtılıyordu ve o zamanlar onun inanılmaz olduğunu düşünüyordum.



Ama lige geldiğimde, aslında 2.13 olup tüm bunları yaptığını gördüm. Şutuna el kaldırdığımda, beni hiç görmemiş gibi davranıyor. Ve ligdeki en uzun kollara sahip olduğumu düşünmeme rağmen bu böyle... Basketbol sahasında yapamayacağı şey yok diye düşünüyorum. Onu gördüğümde, onun gibi olmak istiyorum."



