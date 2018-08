İngiltere'den Belhanda'ya 10 milyonluk teklif!

'ın 10 numarası için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası geldi. Ada basınının iddiasına göre; G.Saray'ın Faslı yıldızı'ya Crystal Palace talip oldu. Geçen sezon Premier Lig'i 44 puanla 11'inci sırada kapatan C. Palace, bu yıl daha üst sıralara tırmanmak için harekete geçti. Bu yıl yeni bir orta saha yaratmak isteyen C. Palace menajeri Roy Hodgson, ilk olarak Yohan Cabaye'ı gönderdi. West Ham'ın ön liberosu Cheikhou Kouyate için 11 milyon euro ödeyen Premier Lig ekibi, önceki gün Schalke'den bedelsiz ayrılan orta saha Max Meyer'i dev kulüplerin arasından sıyrılarak transfer etmişti.Orta alanda 6 ve 10 numaralı pozisyonları dolduran yaptığı 2 transferle dolduran Roy Hodgson, 8 numaralı mevki için G.Saray'ın yıldızı Belhanda'ya gözünü dikti..28 yaşındaki Faslı futbolcu için 10 milyon euro'yu gözden çıkaran C. Palace, Belhanda'yı alarak, orta sahadaki eksikliği gidermek istiyor..Alman devi Borussia Dortmund'un da takibinde olduğu Younes Belhanda, geçen sezon Aslan'da 35 maçta forma giyip 3 gol atmış ve 10 asist yapmıştı..