2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nda İngiltere, evinde Sırbistan'ı ağırladı.



Wembley Stadyumu'nda oynanan maçta İngiltere, Sırbistan'ı da 2-0 mağlup ederek grupta 7'de 7 yaptı.



İngiltere'nin galibiyet goller ise 28. dakikada Bukayo Saka ve 90. dakikada Eberechi Eze'den geldi.



Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen İngiltere, bu sonuçla birlikte 21 puanla liderliğini sürdürdü. Sırbistan ise 10 puanla 3. sırada kaldı.



Grupta son maçında İngiltere, Arnavutluk'a konuk olacak. Sırbistan ise Letonya'yı ağırlayacak.







