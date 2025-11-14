13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
0-2
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
0-1
13 Kasım
Norveç-Estonya
4-1
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
2-0
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
4-0
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
2-0
13 Kasım
Moldova-İtalya
0-2
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
0-1
13 Kasım
Nijerya-Gabon
4-1UZS

İngiltere, namağlup serisini sürdürdü: 7'de 7

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nda İngiltere, sahasında Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti ve 7'de 7 yaparak namağlup serisini sürdürdü.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nda İngiltere, evinde Sırbistan'ı ağırladı.

Wembley Stadyumu'nda oynanan maçta İngiltere, Sırbistan'ı da 2-0 mağlup ederek grupta 7'de 7 yaptı.

İngiltere'nin galibiyet goller ise 28. dakikada Bukayo Saka ve 90. dakikada Eberechi Eze'den geldi.

Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen İngiltere, bu sonuçla birlikte 21 puanla liderliğini sürdürdü. Sırbistan ise 10 puanla 3. sırada kaldı.

Grupta son maçında İngiltere, Arnavutluk'a konuk olacak. Sırbistan ise Letonya'yı ağırlayacak.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
