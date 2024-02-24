İngiltere Lig Kupası, Wembley'de sahibini buluyor

Takım Şampiyonluk Yıl Liverpool 9 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022 Manchester City 8 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 Manchester United 6 1992, 2006, 2009, 2010, 2017, 2023 Chelsea 5 1965, 1998, 2005, 2007, 2015 Aston Villa 5 1961, 1975, 1977, 1994, 1996 Tottenham 4 1971, 1973, 1999, 2008 Nottingham Forest 4 1978, 1979, 1989, 1990 Leicester City 3 1964, 1997, 2000 Arsenal 2 1987, 1993 Birmingham City 2 1963, 2011 Norwich City 2 1962, 1985 Wolverhampton 2 1974, 1980 West Bromwich Albion 1 1966 Queens Park Rangers 1 1967 Leeds United 1 1968 Swindon Town 1 1969 Stoke City 1 1972 Oxford United 1 1986 Luton Town 1 1988 Sheffield Wednesday 1 1991 Blackburn Rovers 1 2002 Middlesbrough 1 2004 Swansea City 1 2013

İngiltere Lig Kupası, Chelsea ile Liverpool arasında pazar günü yapılacak maçla sahibini bulacak.Başkent Londra'daki 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 18.00'de başlayacak.Turnuvanın en başarılı takımı Liverpool, 10. kez şampiyonluğa ulaşmaya, Chelsea ise organizasyondaki 8 sezonluk kupa hasretini sonlandırmaya çalışacak.İngiltere Lig Kupası'na ikinci turda dahil olan Chelsea, AFC Wimbledon'ı 2-1, Brighton'ı 1-0, Blackburn Rovers'ı ise 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.Çeyrek finalde Newcastle United'ı penaltılarda 4-2 yenen "Maviler", yarı finalde 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Middlesbrough'yu 6-1'le geçerek adını finale yazdırdı.Turnuvaya üçüncü turdan giren Liverpool ise Leicester City'yi 3-1, Bournemouth'u da 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı.West Ham United'ı 5-1'le geçerek yarı finale yükselen "Kırmızılar", 2-1 kazandığın ilk maçın rövanşında Fulham ile 1-1 berabere kalarak ikinci finalist oldu.Liverpool, ilk kez 1960-61 sezonunda düzenlenen İngiltere Lig Kupası'nın en başarılı takımı olarak dikkati çekiyor."Kırmızılar", kupada 9 kez mutlu sona ulaşırken, Manchester City 8, Manchester United ise 6 kez şampiyonluk elde etti.1981, 1982, 1983, 1984 yıllarında üst üste 4 kez turnuvayı kazanan Liverpool, diğer zaferlerine 1995, 2001, 2003, 2012 ve 2022 yıllarında ulaştı.Liverpool, 13 kezle organizasyonda en çok final oynayan takım konumunda da yer alıyor.İngiltere Lig Kupası'nı 5 kez müzesine götüren Chelsea, turnuvada son yıllarda kupaya hasret kaldı.Organizasyonda ilk kez 1965'te şampiyon olan "Maviler", 1998, 2005, 2007 ve 2015 senelerinde kupayı kaldırdı.Turnuvada 1972, 2008, 2019 ve 2022'de final oynayan Chelsea, söz konusu maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayamadı.Liverpool ile Chelsea, İngiltere Lig Kupası tarihinde daha önce iki kez finalde birbirlerine rakip oldu.İki takım arasında 2005'te oynanan finali Chelsea 3-2 kazanırken, 2022'deki finalde ise Liverpool penaltılarla 11-10 galip geldi.İngiltere Lig Kupası'nda iki ekip toplam 7 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda Chelsea 4, Liverpool 1 kez kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti.