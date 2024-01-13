İngiltere'de saha içinde protesto! Maç ertelendi





İngiltere 1. Lig'de oynanan Reading-Port Vale maçında flaş bir olay yaşandı.Reading taraftarlarının maçın 17. dakikasında kulüp sahiplerini protesto etmek için sahaya girmesi sonrası maç, hakem Ross Joyce tarafından durduruldu ve devamında ileri bir tarihe ertelendi.17. dakikaya kadar 0-0 devam eden maçın ne zaman oynanacağına dair henüz bir bilgilendirme yapılmadı.