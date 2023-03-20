Indian Wells'te şampiyonlar belli oldu

Tek erkeklerde İspanyol Alcaraz, tek kadınlarda Kazakistanlı Rybakina kupanın sahibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Indian Wells'te şampiyonlar belli oldu
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20 Mart 2023 13:54
Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz, tek kadınlarda Kazakistanlı Elena Rybakina kupaya uzandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 1000 turnuvasında final maçları oynandı.

Tek erkekler finalinde, son dönemin forumda tenisçisi genç yetenek İspanyol Alcaraz ile eski dünya 1 numarası Rus Daniil Medvedev karşılaştı. 1 saat 10 dakika süren mücadelenin ardından Alcaraz, turnuvanın 5 numaralı seribaşı rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Bu galibiyetle dünya sıralamasında adını yeniden zirveye yazdıran 19 yaşındaki tenisçi, set kaybetmeden turnuvada zafere ulaşan İsviçreli Roger Federer'in (2017) ve İspanyol Rafael Nadal'ın (2007) ardından üçüncü tenisçi oldu.

Rybakina kariyerinin ilk WTA 1000 turnuvasını kazandı

Tek kadınlarda ise 10 numaralı seribaşı Kazakistanlı Rybakina, kupanın sahibi oldu.

Yarı finalde dünya 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek'i 2-0'la geçerek büyük sürprize imza atan 23 yaşındaki tenisçi, 2 saat 3 dakika süren finalde ise 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi.

Bu sezon ilk kupasına uzanan Kazak tenisçi, kariyerinin ilk WTA 1000 turnuvası şampiyonluğuna da ulaştı.

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