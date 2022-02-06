Inaki Pena: "1 puan tabii ki yetmez"

Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena, Aytemiz Alanyaspor ile berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Inaki Pena: '1 puan tabii ki yetmez'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2022 19:45
Galatasaray ile ilk maçına çıkan Inaki Pena, 1-1 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Inaki Pena'nın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:

"İlk maçımı oynamak önemliydi. Mutluyum. Kişisel olarak kendimi iyi hissediyorum oynayabildiğim için. Geldiğimizde takım kötü sonuçlar almıştı üst üste. Bir kamp dönemi geçirdik. Kamptan sonraki ilk maçımız bu. 1 puan tabii ki iyi değil ama bir sonraki maçlarda puanlarımızı artırmaya çalışacağız."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.