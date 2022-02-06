Inaki Pena: '1 puan tabii ki yetmez'

Galatasaray ile ilk maçına çıkan Inaki Pena, 1-1 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.



İşte Inaki Pena'nın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:



"İlk maçımı oynamak önemliydi. Mutluyum. Kişisel olarak kendimi iyi hissediyorum oynayabildiğim için. Geldiğimizde takım kötü sonuçlar almıştı üst üste. Bir kamp dönemi geçirdik. Kamptan sonraki ilk maçımız bu. 1 puan tabii ki iyi değil ama bir sonraki maçlarda puanlarımızı artırmaya çalışacağız."





İLGİLİ VİDEO