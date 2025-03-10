İmmobile, şeytanın bacağını kırmak istiyor

Son 8 maçı boş geçen İtalyan yıldıza eksiklerini kapatması için özel idman programı uygulandı. Yıldız oyuncunun Gaziantep FK maçında 11 başlaması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İmmobile, şeytanın bacağını kırmak istiyor
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10 Mart 2025 09:08
Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, Ciro İmmo-bile'deki performans düşüşünü peş peşe yaşadığı sakatlıklara bağlamıştı. Norveçli hoca ve yardımcıları, son 8 maçı boş geçen İtalyan yıldıza tekrar eski fiziksel gücüne ulaşabilmesi amacıyla özel program hazırladı.

İmmobile de antrenörlerin çabasına eşlik ederek daha iyi bir noktaya geldi. Bu sezon 3 kez adale sakatlığı yaşayan 35 yaşındaki yıldızın, haftalardır gol atamadığı için üzgün olduğu ve daha fazla sahada kalabilmek için çaba harcadığı belirtildi.

Solskjaer'in Semih Kılıçsoy'u yine hamle oyuncusu olarak düşündüğü, İmmobile'yi ilk 11'de sahaya süreceği kaydedildi.

Sakatlıklardan dolayı 47 gün sahalardan uzak kalan Ciro İmmobile, bu nedenle 10 maç kaçırdı.

PERFORMANSI

31 karşılaşmada 2195 dakika sahada kalan İtalyan futbolcu, 14 gol ve 3 asiste imza attı. 

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