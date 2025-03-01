Immobile'nin suskunluğu devam ediyor

Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Ciro Immobile, Kayserispor karşısında da suskunluğunu bozamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Immobile'nin suskunluğu devam ediyor
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01 Mart 2025 23:16
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Ciro Immobile, Kayserispor karşısında da gol sevinci yaşayamadı.

Performansıyla siyah-beyazlı takımda eleştirilen isimler arasında yer alan İtalyan oyuncu, ligin ikinci yarısında oynanan 6. maçta da henüz gol atmayı başaramadı.

Son golünü ilk yarının son maçında Bodrum FK'ye atan Immobile, ikinci yarıda oynanan Samsunspor, Antalyaspor, Sivasspor, Trabzonspor ve Eyüpspor maçlarının ardından Kayserispor'u da boş geçti.

Bu sezon ligde 10 maçta tabelayı değiştiren tecrübeli futbolcu, Joao Mario'nun attığı golde pası veren isim olurken, 68. dakikada yerini Semih Kılıçsoy'a bıraktı.

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