Galatasaray ile İlkay Gündoğan uzun süredir temas halinde. Sezon bittikten sonra tecrübeli futbolcu "Çocukluk aşkım" dediği sarı-kırmızılı renklere çok yaklaşmıştı ancak beklenen imza bir türlü gerçekleşmedi. Bunun nedeninin Okan Buruk olduğu ortaya çıktı.
OKAN BURUK DÜŞÜNMÜYOR
Sözcü'de yer alan habere göre, 9 milyon Euro kazanmasına rağmen yıllık 4 milyon Euro'ya "Evet" diyen, Manchester City'den bedelsiz ayrılacağının garantisini veren 35 yaşındaki oyuncu Buruk'un planları arasında yok.
ÖNCE KALECİ VE SAVUNMA
Önce kaleci, stoper ve sağ bek sorununun çözülmesini isteyen tecrübeli hoca, İlkay'ı daha sonra düşünebileceğini yönetime iletti.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda Manchester City formasını 54 kez terleten futbolcu, 5 gol atarken 8 de asist katkısında bulundu.
İlkay Gündoğan, Okan Buruk'u bekliyor!
Manchester City'den ayrılma kararı alan İlkay Gündoğan, Galatasaray'a gelmeye hazır ancak teknik direktör Okan Buruk'un kapıları şu anda yıldız futbolcuya kapalı.
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Galatasaray
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