İlkay Gündoğan'dan Galatasaray itirafı!

Barcelona'nın Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, takımının YouTube kanalında yayınlanan "90 SANİYELİK MEYDAN OKUMA" programına konuk oldu.
Sosyal medya üzerinden gelen sorulara kısa sürede yanıt vermeye çalışan yıldız futbolcudan Galatasaray itirafı da geldi.
İlkay, 'Çocukken hangi takımlıydın?' sorusuna 'Galatasaray' cevabı verdi.
Sosyal medya üzerinden gelen sorulara kısa sürede yanıt vermeye çalışan yıldız futbolcudan Galatasaray itirafı da geldi.
İlkay, 'Çocukken hangi takımlıydın?' sorusuna 'Galatasaray' cevabı verdi.
– Çocukken hangi takımlıydın?
İlkay Gündoğan: "Galatasaray"pic.twitter.com/gYVQuLeGKC
— Sporxtv (@sporxtv) September 21, 2023