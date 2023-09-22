İlkay Gündoğan'dan Galatasaray itirafı!

Sosyal medya üzerinden gelen sorulara kısa sürede yanıt vermeye çalışan yıldız futbolcudan Galatasaray itirafı da geldi.

, Fotoğraf; Imago
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İlkay Gündoğan'dan Galatasaray itirafı!
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22 Eylül 2023 12:29
Barcelona'nın Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, takımının YouTube kanalında yayınlanan "90 SANİYELİK MEYDAN OKUMA" programına konuk oldu.

Sosyal medya üzerinden gelen sorulara kısa sürede yanıt vermeye çalışan yıldız futbolcudan Galatasaray itirafı da geldi.

İlkay, 'Çocukken hangi takımlıydın?' sorusuna 'Galatasaray' cevabı verdi.

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