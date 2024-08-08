İlkay Gündoğan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray için açıklama!

"Bir gün olabilir ama

Süper Lig'e transferim bu yaz olmaz. Reklam çekimi için geldim

" diyerek dedikodulara son noktayı koydu.

Transfer döneminde özellikle İspanyol basınında adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan geleceğiyle ilgili İstanbul'da flaş bir açıklama yaptı.Barcelona'da futbolculara iki gün izin verilirken, İlkay Gündoğan'ın eşiyle birlikte İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.Katalan ekibi 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, Türkiye'ye transferi için açıklama yaptı.Havalimanında konuşan İlkay Gündoğan, "" sorusunaAçıklamalarına devam eden İlkay Gündoğan "" ifadelerini kullandı.Türk Milli Takımı ile ilgili görüşlerini dile getiren İlkay Gündoğan "." dedi." sorusunu yanıtlayan İlkay Gündoğan "." açıklamasını yaptı.Arda Güler ile karşılıklı oynayacaklarını hatırlatan İlkay,şeklinde konuştu.İlkay Gündoğan'ın amcası ve menajeri İlhan Gündoğan da yaptığı açıklamada, Alman asıllı futbolcunun Barcelona'da kalacağını açıkladı.İlhan Gündoğan yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Barcelona'da geçen sezon 51 maça çıkan İlkay Gündoğan, 5 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.