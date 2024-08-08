İlkay Gündoğan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray için açıklama!

Transfer döneminde özellikle İspanyol basınında adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan geleceğiyle ilgili İstanbul'da flaş bir açıklama yaptı.
Barcelona'da futbolculara iki gün izin verilirken, İlkay Gündoğan'ın eşiyle birlikte İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.
Katalan ekibi 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, Türkiye'ye transferi için açıklama yaptı.
GALATASARAY SORUSUNA YANIT
Havalimanında konuşan İlkay Gündoğan, "Galatasaray'da oynamak ister misin?" sorusuna "Bir gün olabilir ama Süper Lig'e transferim bu yaz olmaz. Reklam çekimi için geldim" diyerek dedikodulara son noktayı koydu.
FENERBAHÇE İÇİN AÇIKLAMASI
Açıklamalarına devam eden İlkay Gündoğan "Türkiye'yi takip ediyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı vardı. İzleyemedim maçı ama inşallah ikinci maçı alırlar." ifadelerini kullandı.
"TÜRK MİLLİ TAKIMI GÜZEL OYNADI"
Türk Milli Takımı ile ilgili görüşlerini dile getiren İlkay Gündoğan "Türkiye EURO2024'te güzel oynadı. Amerika'da Arda ile görüştük. Daha da ileriye gidebilirlerdi ama nasip değilmiş." dedi.
"GELECEKTE NELER OLUR BİLEMEM"
"Türkiye'de futbolu bırakmak ister misin?" sorusunu yanıtlayan İlkay Gündoğan "Şimdilik olduğum yerde çok mutluyum. Nasip kısmet, her şey olabilir. Türkiye'yi çok seviyorum. Annem ve babam da burada yaşıyor. Ne olacak bilmiyorum." açıklamasını yaptı.
"ÇOK KARAKTERLİ BİR ÇOCUK"
Arda Güler ile karşılıklı oynayacaklarını hatırlatan İlkay, "Kendisini çok severim. Çok da karakterli bir çocuk. İnşallah önü açık olur daha da iyi yerlere gelir. Zaten Real Madrid gibi çok büyük bir takımda. Karşılıklı oynayacağız biz de çok iddialıyız" şeklinde konuştu.
"İLKAY'IN KARARI NET"
İlkay Gündoğan'ın amcası ve menajeri İlhan Gündoğan da yaptığı açıklamada, Alman asıllı futbolcunun Barcelona'da kalacağını açıkladı.
İlhan Gündoğan yaptığı açıklamada, "Bazı kulüplerin onunla sözleşme imzalamak istediği doğru ancak İlkay'ın kararı net; Barcelona'da kalacak. Yeni sezona başlamayı ve Barcelona'nın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyor." ifadelerini kullandı.
Barcelona'da geçen sezon 51 maça çıkan İlkay Gündoğan, 5 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
Barcelona'da futbolculara iki gün izin verilirken, İlkay Gündoğan'ın eşiyle birlikte İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.
Katalan ekibi 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, Türkiye'ye transferi için açıklama yaptı.
GALATASARAY SORUSUNA YANIT
Havalimanında konuşan İlkay Gündoğan, "Galatasaray'da oynamak ister misin?" sorusuna "Bir gün olabilir ama Süper Lig'e transferim bu yaz olmaz. Reklam çekimi için geldim" diyerek dedikodulara son noktayı koydu.
FENERBAHÇE İÇİN AÇIKLAMASI
Açıklamalarına devam eden İlkay Gündoğan "Türkiye'yi takip ediyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı vardı. İzleyemedim maçı ama inşallah ikinci maçı alırlar." ifadelerini kullandı.
"TÜRK MİLLİ TAKIMI GÜZEL OYNADI"
Türk Milli Takımı ile ilgili görüşlerini dile getiren İlkay Gündoğan "Türkiye EURO2024'te güzel oynadı. Amerika'da Arda ile görüştük. Daha da ileriye gidebilirlerdi ama nasip değilmiş." dedi.
"GELECEKTE NELER OLUR BİLEMEM"
"Türkiye'de futbolu bırakmak ister misin?" sorusunu yanıtlayan İlkay Gündoğan "Şimdilik olduğum yerde çok mutluyum. Nasip kısmet, her şey olabilir. Türkiye'yi çok seviyorum. Annem ve babam da burada yaşıyor. Ne olacak bilmiyorum." açıklamasını yaptı.
"ÇOK KARAKTERLİ BİR ÇOCUK"
Arda Güler ile karşılıklı oynayacaklarını hatırlatan İlkay, "Kendisini çok severim. Çok da karakterli bir çocuk. İnşallah önü açık olur daha da iyi yerlere gelir. Zaten Real Madrid gibi çok büyük bir takımda. Karşılıklı oynayacağız biz de çok iddialıyız" şeklinde konuştu.
"İLKAY'IN KARARI NET"
İlkay Gündoğan'ın amcası ve menajeri İlhan Gündoğan da yaptığı açıklamada, Alman asıllı futbolcunun Barcelona'da kalacağını açıkladı.
İlhan Gündoğan yaptığı açıklamada, "Bazı kulüplerin onunla sözleşme imzalamak istediği doğru ancak İlkay'ın kararı net; Barcelona'da kalacak. Yeni sezona başlamayı ve Barcelona'nın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyor." ifadelerini kullandı.
Barcelona'da geçen sezon 51 maça çıkan İlkay Gündoğan, 5 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.