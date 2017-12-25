  •  
    Arsenal'de çare TÜRK! 35 milyonluk bir TEKLİF
  •  
    Beşiktaş'ta çifte imza! "İki isim ile de anlaştı"
  •  
    Sezon sonu transferi BEKLENEN 15 isim!..
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    F.Bahçe'nin yıldız adayı için flaş kararı açıkladı!

İlk yarı raporu: Galatasaray, devre arasına moralli girdi

Üst üste alınan deplasman yenilgileri teknik direktör Igor Tudor'la yolların ayrılmasına neden olurken, sarı-kırmızılı ekibin efsane ismi Fatih Terim, 4 yılı aşkın bir süreden sonra tekrar takımın başına geçti

Kaynak: AA
İlk yarı raporu: Galatasaray, devre arasına moralli girdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2017 12:33
Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yenerek devre arasına moralli giren Galatasaray, ilk yarıda inişli çıkışlı bir performans ortaya koydu.

Sezona teknik direktör Igor Tudor yönetiminde başlayan ve ilk 8 haftada sadece 2 puan kaybeden sarı-kırmızılı takım, en yakın rakiplerine 6 puan fark atarken, ardından özellikle deplasman maçlarında alınan seri yenilgiler, takımın düşüşüne neden oldu.

İlk 8 haftada 7 galibiyet ile 1 beraberlik elde ederek 22 puan toplayıp, ardından çıktığı 9 maçta ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi elde ederek 13 puan kazanabildi.

Sezonun ilk bölümünde 14 haftayı lider geçiren Galatasaray, devre arasına Medipol Başakşehir'in 1 puan gerisinde 35 puanla ikinci durumda girebildi.

- Zorlu seri iyi bitmedi

Galatasaray, zorlu rakipleriyle üstü üste oynadığı önemli maçlardan istediği sonuçları alamadı.

Ligin 9. haftasındaki Fenerbahçe derbisiyle başlayan periyotta, şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, hiç galip gelemedi.

Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kalan Galatasaray, deplasman maçlarında Trabzonspor'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 5-1 ve Beşiktaş'a da 3-0 yenilmekten kurtulamadı.



- Deplasman yenilgileri Tudor'un sonu oldu

Geride kalan sezonun ikinci yarısında takımın başına geçen Hırvat teknik adam Igor Tudor, peş peşe alınan deplasman yenilgileri sonrası koltuğunu koruyamadı.

Sarı-kırmızılı takım, son 4 deplasman müsabakasında Trabzonspor (2-1), Medipol Başakşehir (5-1), Beşiktaş (3-0) ve Evkur Yeni Malatyaspor'a (2-1) mağlup olarak zirve yarışında önemli bir darbe adı ve Galatasaray yönetimi, taraftarların da baskısıyla teknik direktör değişikliğine gitmek durumunda kaldı.

Alınan bu sonuçlar sonrası Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, Galatasaray'ın bir çok önemli başarısına katkı sağlayan teknik direktör Fatih Terim'i tekrar takımın başına getirdi.

Terim, 4 yılı aşkın bir sürenin ardından tekrar sarı-kırmızılı ekibin başında göreve başladı ve 3-1'lik Göztepe galibiyetiyle başlangıç yaptı.

- Ligin en golcü takımı

Galatasaray, sezonun ilk yarısında ligin en golcü takımı olmayı başardı.

Geride kalan 17 haftada rakip fileleri 37 kez havalandıran sarı-kırmızılı ekip, maç maçına 2,17 gol ortalamasıyla mücadele etti.

Sarı-kırmızılı oyuncu Bafetimbi Gomis ise attığı 14 golle, Süper Lig'in yarısında gol krallığının zirvesindeki 3 oyuncudan biri oldu.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Peugeot 307
Peugeot 307 - 1.6 Xr 5 Kapı ov
33.250 TL
Volkswagen 1200
VW POLO 1.2 TDI TRENDLINE (75) Temiz Ara
52.000 TL
Karsan J9
2011 KARSAN J10 20 KİŞİLİK - PLAKALI VE
38.750 TL
Peugeot 307
Peugeot 307 - 1.6 Xr 5 Kapı ov
33.250 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için