A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Bosna Hersek'i Rize'de konuk edecek.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmada, Rusya Futbol Federasyonundan hakem Sergei Karasev düdük çalacak. Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Alexey Lunev yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Halis Özkahya olacak.
TÜRKİYE - BOSNA HERSEK ORANLARINA HÜCUM
Bugün en çok A Milli Takım'ın galibiyetine iddaa oynanıyor. Bilyoner'de iddaa oynayanların büyük çoğunluğu, Türkiye'nin galibiyetine kuponlarında yer verdi. %32,64'lük oranla 1,70'lik Milli takım galibiyeti kuponlarda değerlendirildi. Türkiye - Bosna Hersek maçının diğer oranlarını görmek ve kuponlarınıza eklemek için Bilyoner'i ziyaret edebilirsiniz! Tıklayın...
TÜRKİYE: Sinan Bolat, Ömer, Çağlar, Kaan, Şener, Mahmut Tekdemir, Okay, Oğuzhan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Enes
BOSNA HERSEK: Sehic, Todorovic, Nastic, Zukanovic, Vranjes, , Krunic, Zakaric, Pjanic, Cimirot, Visca, Dzeko
Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında 14 Ekim Pazar günü de deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.
- Aday kadro
Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)
Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mert Müldür (Rapid Wien), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray)
Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Berkay Özcan (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)
Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)
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Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmada, Rusya Futbol Federasyonundan hakem Sergei Karasev düdük çalacak. Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Alexey Lunev yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Halis Özkahya olacak.
TÜRKİYE - BOSNA HERSEK ORANLARINA HÜCUM
Bugün en çok A Milli Takım'ın galibiyetine iddaa oynanıyor. Bilyoner'de iddaa oynayanların büyük çoğunluğu, Türkiye'nin galibiyetine kuponlarında yer verdi. %32,64'lük oranla 1,70'lik Milli takım galibiyeti kuponlarda değerlendirildi. Türkiye - Bosna Hersek maçının diğer oranlarını görmek ve kuponlarınıza eklemek için Bilyoner'i ziyaret edebilirsiniz! Tıklayın...
TÜRKİYE: Sinan Bolat, Ömer, Çağlar, Kaan, Şener, Mahmut Tekdemir, Okay, Oğuzhan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Enes
BOSNA HERSEK: Sehic, Todorovic, Nastic, Zukanovic, Vranjes, , Krunic, Zakaric, Pjanic, Cimirot, Visca, Dzeko
Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında 14 Ekim Pazar günü de deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.
- Aday kadro
Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)
Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mert Müldür (Rapid Wien), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray)
Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Berkay Özcan (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)
Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)
Türkiye ile Bosna Hersek 6. randevuda
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Rize'de konuk edeceği Bosna Hersek ile tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek.
Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.
- Rekabette eşitlik bulunuyor
Türk Milli Takımı, Bosna Hersek ile daha önce yaptığı 4'ü resmi, 1'i özel toplam 5 maçta kozlarını paylaştı.
Mücadelede geride kalan 5 maçtan 2'sini ay-yıldızlı ekip kazanırken, 2 karşılaşmayı da Bosna Hersek galip tamamlamayı başardı. Bir maç ise beraberlikle sona erdi.
Bu maçlarda toplam 6 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 7 gol gördü.
- Türkiye'de 3. maç
A Milli Takım, Bosna Hersek ile sahasında 3. maçına çıkacak.
İki ülke takımları arasında Türkiye'de yapılan 2 karşılaşmayı da ay-yıldızlı ekip kazanmayı bildi.
Türkiye, 2'si de İstanbul'da oynanan mücadelelerde 3 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.
Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle Bosna Hersek'te oynadığı 3 maçta ise 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Deplasmandaki maçlarda kalesinde 6 gol gören Türkiye, 3 kez ise gol sevinci yaşadı.
- İlk maç Bosna Hersek'in
Türkiye ile Bosna Hersek tarihlerindeki ilk maçlarını 16 Ağustos 2000'de oynadı.
Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılan özel müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
İki ekip arasındaki rekabetteki ilk gol Türkiye'de de uzun yıllar forma giyen Elvir Bolic'den geldi.
- Son maç berabere
Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki son mücadele 9 Eylül 2009'da oynandı.
Bosna Hersek'in Zenica şehrindeki 19. Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. Grup mücadelesi Emre Belözoğlu ve Sejad Salihovic'in ilk yarıda attığı gollerle 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
- Mücadeledeki diğer maçlar
Mücadelenin ikinci maçı, 2008 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 2 Haziran 2007 tarihinde yine Saraybosna'da yapıldı. Maçtan ev sahibi Bosna Hersek 3-2 galip ayrılmayı bildi.
Türkiye, 21 Kasım 2007 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu son maçını Nihat Kahveci'nin golüyle 1-0 kazanarak, final biletini aldı.
İki ülke (A) milli takımları en son 19. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 11 Ekim 2008 tarihinde İstanbul'da karşılaştı. BJK İnönü Stadı'ndaki maçı Türkiye, Dzeko'nun kendi kalesine ve Mevlüt Erdinç'in golleriyle 2-1 kazandı.
- Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki maçlar
Türkiye ile Bosna Hersek arasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.
- Rekabette eşitlik bulunuyor
Türk Milli Takımı, Bosna Hersek ile daha önce yaptığı 4'ü resmi, 1'i özel toplam 5 maçta kozlarını paylaştı.
Mücadelede geride kalan 5 maçtan 2'sini ay-yıldızlı ekip kazanırken, 2 karşılaşmayı da Bosna Hersek galip tamamlamayı başardı. Bir maç ise beraberlikle sona erdi.
Bu maçlarda toplam 6 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 7 gol gördü.
- Türkiye'de 3. maç
A Milli Takım, Bosna Hersek ile sahasında 3. maçına çıkacak.
İki ülke takımları arasında Türkiye'de yapılan 2 karşılaşmayı da ay-yıldızlı ekip kazanmayı bildi.
Türkiye, 2'si de İstanbul'da oynanan mücadelelerde 3 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.
Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle Bosna Hersek'te oynadığı 3 maçta ise 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Deplasmandaki maçlarda kalesinde 6 gol gören Türkiye, 3 kez ise gol sevinci yaşadı.
- İlk maç Bosna Hersek'in
Türkiye ile Bosna Hersek tarihlerindeki ilk maçlarını 16 Ağustos 2000'de oynadı.
Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılan özel müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
İki ekip arasındaki rekabetteki ilk gol Türkiye'de de uzun yıllar forma giyen Elvir Bolic'den geldi.
- Son maç berabere
Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki son mücadele 9 Eylül 2009'da oynandı.
Bosna Hersek'in Zenica şehrindeki 19. Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. Grup mücadelesi Emre Belözoğlu ve Sejad Salihovic'in ilk yarıda attığı gollerle 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
- Mücadeledeki diğer maçlar
Mücadelenin ikinci maçı, 2008 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 2 Haziran 2007 tarihinde yine Saraybosna'da yapıldı. Maçtan ev sahibi Bosna Hersek 3-2 galip ayrılmayı bildi.
Türkiye, 21 Kasım 2007 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu son maçını Nihat Kahveci'nin golüyle 1-0 kazanarak, final biletini aldı.
İki ülke (A) milli takımları en son 19. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 11 Ekim 2008 tarihinde İstanbul'da karşılaştı. BJK İnönü Stadı'ndaki maçı Türkiye, Dzeko'nun kendi kalesine ve Mevlüt Erdinç'in golleriyle 2-1 kazandı.
- Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki maçlar
Türkiye ile Bosna Hersek arasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|09.09.2009
|Zenica
|Dünya Kupası Eleme Grubu
|1-1
|11.10.2008
|İstanbul
|Dünya Kupası Eleme Grubu
|2-1
|21.11.2007
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu
|1-0
|02.06.2007
|Saraybosna
|Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu
|2-3
|16.08.2000
|Saraybosna
|Özel
| 0-2