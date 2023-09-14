İlhan Parlak futbolu bıraktı

Kayserispor forması giyen İlhan Parlak futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İlhan Parlak futbolu bıraktı
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14 Eylül 2023 22:52
Son güncelleme 14 Eylül 2023 22:53
Kariyerinde Fenerbahçe, Ankaraspor, Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Gaziantepspor ve Kayserispor formaları giymiş olan İlhan Parlak 36 yaşında futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada futbol hayatına son veren İlhan Parlak şu ifadeleri kullandı:

"Futbolculuk kariyerimi başlangıcım olan Kayserispor formasıyla noktalamak istiyorum. Hikayemde emeği olan herkese teşekkür ederim. 50'den fazla teknik direktör ile çalışmış, Süper Lig'de en çok forma terletmiş sporculardan birisi olarak futbolun diğer alanlarına başarılı olmak için İngiltere'de çalışmalarıma başlayacağım."



484 MAÇA ÇIKTI

Futbolculuk kariyerinde 484 resmi maça çıkan İlhan Parlak bu karşılaşmalarda 86 gol, 39 asistlik katkı verdi.

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