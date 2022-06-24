İlhan Palut: "Abdülkerim'in gidişine hazırız"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, adı İstanbul devleri ile anılan Abdülkerim Bardakçı'nın transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İlhan Palut: 'Abdülkerim'in gidişine hazırız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Haziran 2022 13:22
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, tecrübeli stoper Abdülkerim Bardakçı'nın Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a olan transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Abdülkerim Bardakçı'nın şu anda takımla çalışmalarına devam ettiğini belirten Palut, şunları kaydetti:

"Abdülkerim'in transferi yöneticilerimizin sürdürdüğü bir süreç, nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Abdülkerim'in gitmesi durumunda kendi takımımız adına alternatiflerini hazırlıyoruz. Takımda kalırsa kendisi açısından bir kırılma veya konsantrasyon kaybının olacağını düşünmüyorum."



 




SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ