İlhan Palut: 'Abdülkerim'in gidişine hazırız'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, tecrübeli stoper Abdülkerim Bardakçı'nın Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a olan transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.
Abdülkerim Bardakçı'nın şu anda takımla çalışmalarına devam ettiğini belirten Palut, şunları kaydetti:
"Abdülkerim'in transferi yöneticilerimizin sürdürdüğü bir süreç, nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Abdülkerim'in gitmesi durumunda kendi takımımız adına alternatiflerini hazırlıyoruz. Takımda kalırsa kendisi açısından bir kırılma veya konsantrasyon kaybının olacağını düşünmüyorum."
Abdülkerim Bardakçı'nın şu anda takımla çalışmalarına devam ettiğini belirten Palut, şunları kaydetti:
"Abdülkerim'in transferi yöneticilerimizin sürdürdüğü bir süreç, nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Abdülkerim'in gitmesi durumunda kendi takımımız adına alternatiflerini hazırlıyoruz. Takımda kalırsa kendisi açısından bir kırılma veya konsantrasyon kaybının olacağını düşünmüyorum."