İlhan: "Hedef play-off olmalı"

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan, Manisa FK'ye 2-0 yenildikleri maç sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İlhan: 'Hedef play-off olmalı'
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15 Mart 2025 16:11
Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan maça iyi başlayamadıklarını ikinci yarıda ise sistem değişikliğine giderek hücum bölgesinde daha fazla varlık gösterdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Baskı yaparken golü yememiz bizi oyundan kopardı. Mecburen riske girdik, kalemizde pozisyonlar verdik. Henüz 3 gün oldu. Bir an önce takımı toparlamamız lazım. Bizim mental anlamda dokunuşlarımız oldu ancak bu maçta fiziksel zaaflarımızı da iyi gördük. Taktiksel varyasyonlar ve fiziksel çalışma üzerine daha fazla durmalıyız ki hedef play-off olsun."

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