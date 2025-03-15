Iğdır'dan Ankaragücü'ne deplasmanda 4 gol!

1. Lig'de Iğdır FK, Ankaragücü'nü deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Iğdır'dan Ankaragücü'ne deplasmanda 4 gol!
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15 Mart 2025 22:33
1. Lig'in 30. haftasında Iğdır FK, Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki maçta kazanan 4-0'lık skorla Iğdır FK oldu.

Iğdır'a galibiyeti getiren golleri 15 ve 58. dakikada Thuram, 62. dakikada Daniel Avramovski ve 70. dakikada Gökcan Kaya attı.

Bu sonucun ardından Iğdır, 43 puana yükseldi. Ankaragücü, 38 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Iğdır, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Ankaragücü, Esenler Erokspor deplasmanına gidecek.

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