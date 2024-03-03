IFAB'ın düşündüğü 3 yeni futbol kuralı

IFAB'ın test etmeyi düşündüğü yeni futbol kuralları ortaya çıktı.



Futbol oyunlarını belirleyen kurumun resmi olarak yaptığı açıklamada 3 yeni kuralın test edilmek üzere düşünüldüğü açıklandı. İşte o kurallar;



KURAL 1: SADECE KAPTAN KONUŞABİLİR



IFAB'ın test etmeyi düşündüğü ilk kural şu şekilde; "Belirli durumlarda sadece takım kaptanı hakemle konuşabilir."



KURAL 2: 'CEZA SAHANIZA GİDİN'



IFAB'ın test etmeyi düşündüğü bir diğer kural şu şekilde; "Gergin anlarda, hakem takımlara sakinleşmek için kendi ceza sahalarına gitmelerini söyleyebilir."



KURAL 3: 8 SANİYE



IFAB'ın test etmeyi düşündüğü son kural ise şu şekilde; "Kaleciler topu 8 saniye elinde tutabilir, 8 saniyeyi geçerse top rakibe geçer."





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