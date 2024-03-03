IFAB'ın düşündüğü 3 yeni futbol kuralı

IFAB'ın test etmeyi düşündüğü yeni futbol kuralları ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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IFAB'ın düşündüğü 3 yeni futbol kuralı
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03 Mart 2024 14:07
Son güncelleme 03 Mart 2024 16:42
IFAB'ın test etmeyi düşündüğü yeni futbol kuralları ortaya çıktı.

Futbol oyunlarını belirleyen kurumun resmi olarak yaptığı açıklamada 3 yeni kuralın test edilmek üzere düşünüldüğü açıklandı. İşte o kurallar;

KURAL 1: SADECE KAPTAN KONUŞABİLİR

IFAB'ın test etmeyi düşündüğü ilk kural şu şekilde; "Belirli durumlarda sadece takım kaptanı hakemle konuşabilir."

KURAL 2: 'CEZA SAHANIZA GİDİN'

IFAB'ın test etmeyi düşündüğü bir diğer kural şu şekilde; "Gergin anlarda, hakem takımlara sakinleşmek için kendi ceza sahalarına gitmelerini söyleyebilir."

KURAL 3: 8 SANİYE

IFAB'ın test etmeyi düşündüğü son kural ise şu şekilde; "Kaleciler topu 8 saniye elinde tutabilir, 8 saniyeyi geçerse top rakibe geçer."

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