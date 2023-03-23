İDDAA'DA ÖZEL ETKİNLİKLERE OYNAMAK İÇİN TIKLA

iddaa'dan EURO 2024 Eelemeleri için özel olarak hazırlanan "Haftanın Oyunu" için seçilen karşılaşmalar duyuruldu.EURO 2024 Elemeleri'nin ilk haftasında oynanacak Danimarka - Finlandiya, İtalya - İngiltere ve Slovakya - Lüksemburg maçları için özel bir oyun var!Avrupa'daki bu maçta ev sahibi ülkeler kazanırlar mı?Bu oyunla, kombine kuponda toplam 4.51 olan oran, yeni oyun 3'te 3'le tek bir seçenek altında 5.24 oluyor.Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da, 3'te 3'le daha fazla kazanma şansı seni bekliyor.