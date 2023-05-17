Icardi: "Taraftar etkileyici"

Mauro Icardi, Galatasaray taraftarı için ne düşündüğü yönünde gelen soruya "Etkileyici" cevabını verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Icardi: 'Taraftar etkileyici'
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17 Mayıs 2023 20:29
Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, sosyal medya hesabından sorulara cevap verdi.

Arjantinli golcu, "Galatasaray taraftarı hakkında ne düşünüyorsun?" şeklinde gelen soruya "Etkileyici" cevabını verdi.

Icardi bu paylaşımına ayrıca aslan ve sarı-kırmızı kalp emojileri gösterdi.

Galatasaraylı taraftarlar, Icardi'nin bu paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.

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