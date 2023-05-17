Icardi: 'Taraftar etkileyici'

Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, sosyal medya hesabından sorulara cevap verdi.
Arjantinli golcu, "Galatasaray taraftarı hakkında ne düşünüyorsun?" şeklinde gelen soruya "Etkileyici" cevabını verdi.
Icardi bu paylaşımına ayrıca aslan ve sarı-kırmızı kalp emojileri gösterdi.
Galatasaraylı taraftarlar, Icardi'nin bu paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.
Arjantinli golcu, "Galatasaray taraftarı hakkında ne düşünüyorsun?" şeklinde gelen soruya "Etkileyici" cevabını verdi.
Icardi bu paylaşımına ayrıca aslan ve sarı-kırmızı kalp emojileri gösterdi.
Galatasaraylı taraftarlar, Icardi'nin bu paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.