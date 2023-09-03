Icardi ilk 11'de çıkarsa boş geçmiyor

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla ilk 11'de sahaya çıktığı son 13 resmi maçta ağları havalandırdı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Icardi ilk 11'de çıkarsa boş geçmiyor
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03 Eylül 2023 01:17
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansını Gaziantep FK maçında da sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon bonservisini aldığı yıldız futbolcu, forma giydiği son 5 karşılaşmada 7 kez ağları havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile oynanan müsabakada bir gol atan Icardi, Trendyol Süper Lig'deki Trabzonspor karşılaşmasında iki kez topu ağlara gönderdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile yapılan ilk maçta bir gol kaydeden Icardi, rövanş mücadelesinde de bir kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Icardi, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta da 2 gol atarak takımına katkı sağladı.

İLK 11 ÇIKTIĞI SON 13 MAÇTA GOLÜ VAR

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla ilk 11'de sahaya çıktığı son 13 resmi maçta fileleri havalandırmayı başardı ve bu alanda dikkat çeken bir performansa imza attı.

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